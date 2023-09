Nigers kupmagere tror på aftale med nabolande trods krigstrussel

En aftale mellem Nigers militærjunta og landene i den vestafrikanske sammenslutning Ecowas kan være lige på trapperne.

Sådan lyder det fra Ali Mahaman Lamine Zeine, der er blevet indsat som premierminister i Niger efter militærkuppet i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ecowas består af en række vestafrikanske lande. Organisationen har tidligere truet med at gå militært ind i Niger, hvis kupmagerne ikke trækker sig fra magten, som de overtog i slutningen af juli.

- Vi er ikke stoppet med at være i kontakt med Ecowas. Vi har fortsat kontakt. Vi tror på, at vi kan nå en aftale i de kommende dage, sagde Ali Mahaman Lamine Zeine på et pressemøde mandag ifølge AFP.

Han fortæller ikke, hvad aftalen indebærer. Dog siger premierministeren, at der vil være drøftelser om, at franske styrker skal trækkes hurtigt ud af Niger.

Frankrig er tidligere kolonimagt i Niger og har omkring 1000 soldater udstationerer i landet. Soldaterne er udsendt for at bekæmpe jihadist-grupper i Sahel-regionen i Vestafrika.

Efter kuppet sagde militærjuntaen, at den havde afsluttet Nigers militære samarbejde med Frankrig. Men Frankrig har henvist til, at aftalen om de franske soldaters tilstedeværelse er indgået med det retmæssige styre i Niger og ikke uden videre kan ophæves af kupmagerne.

Ved kuppet afsatte medlemmer af Nigers nationalgarde præsident Mohamed Bazoum og tog ham til fange. Desuden blev Nigers regering sat fra bestillingen, og en ny blev dannet af kupmagerne.

- Vi forbereder os på, at vi til enhver tid kan blive angrebet. Alle forberedelser er gjort. Det ville være en uretfærdig krig. Vi er fast besluttede på at forsvare os selv, hvis der sker et angreb, sagde Zeine.

