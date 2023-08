Nigers kupmagere gør tidligere minister til premierminister

Kupmagerne i Niger har udnævnt tidligere finansminister Ali Mahaman Lamine Zeine til landets nye premierminister.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Udnævnelsen sker omkring to uger efter kuppet og blev offentliggjort af en talsmand for militærjuntaen på landsdækkende fjernsyn sent mandag aften.

Nyhedsbureauet Reuters beskriver udnævnelsen som endnu et tegn på, at juntaen ønsker at bevare magten i landet.

Ifølge dpa var Lamine Zeine finans- og økonomiminister i flere år i den tidligere præsident Mamadou Tandjas regering. Præsidenten blev afsat i 2010.

Lamine Zeine har senest arbejdet som økonom for Den Afrikanske Udviklingsbank i Chad.

I slutningen af juli afsatte militæret Nigers demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum, og suspenderede forfatningen i landet, hvor der bor 26 millioner mennesker.

Niger var inden da en af de sidste strategiske partnere for Vesten i kampen mod islamiske terrorister i Sahel-regionen.

Mandag var USA's viceudenrigsminister for politiske anliggender, Victoria Nuland, i Nigers hovedstad, Niamey.

Her mødtes hun med Moussa Salaou Barmou, den selvudråbte forsvarschef for Nigers junta, og tre andre oberster, der støtter ham.

Efter mødet fortæller hun, at der ikke skete fremskridt ved mødet, og at samtalerne var "svære".

Den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas gav i sidste uge et ultimatum til kupmagerne: De skulle genoprette den forfatningsmæssige orden inden søndag i den forgangne uge.

Hvis ikke det skete, ville Ecowas tage midler i brug, der involverede magtanvendelse.

Juntaen imødekom ikke Ecowas ønske og valgte i stedet at lukke luftrummet over Niger.

Premierministrene fra Ecowas-landene skal torsdag mødes i Nigerias hovedstad, Abuja, for at diskutere, hvordan de vil fortsætte.

