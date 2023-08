Nigers militærjunta udpeger ny regering med 21 ministre efter kup

Militærjuntaen i Niger, der i juli kuppede sig til magten i landet, har udpeget en ny regering med 21 ministre.

Det sker, samme dag som den vestafrikanske alliance Ecowas mødes i Nigeria for at diskutere situationen i Niger.

Siden kuppet 26. juli har juntaen afvist alle diplomatiske tilnærmelser.

Militæret har også ignoreret en frist fra Ecowas. Alliancen havde givet militæret til 6. august til at genindsætte den demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum.

Tidligere har medlemslandene i Ecowas vedtaget en række økonomiske sanktioner rettet mod Niger.

Der bliver holdt godt øje med torsdagens møde i Nigerias hovedstad, Abuja.

Ecowas' ledere ventes at blive enige om de næste skridt i konflikten. Det kan omfatte magtanvendelse. Det har Ecowas tidligere luftet muligheden for - dog som en sidste udvej, har det lydt.

Tidligere på ugen udpegede kupmagerne den tidligere finansminister Ali Mahaman Lamine Zeine til landets nye premierminister.

Nyhedsbureauet Reuters beskrev udnævnelsen som endnu et tegn på, at juntaen ønsker at bevare magten i landet.

Lamine Zeine er nu udnævnt til finansminister.

Torsdag har Mahamane Roufai Laouali, der tituleres "regeringens generalsekretær", så udpeget 21 ministre. Det er sket på statsligt tv.

Tre militærledere har sat sig på posterne som forsvars-, indenrigs- og sportsminister.

Nigers tidligere regering bestod af 43 ministre. Ingen af dem var militærfolk.

