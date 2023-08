Nigers nye magthavere trodser ultimatum fra nabolande

Der var søndag ingen tegn på, at kupmagerne i Niger er indstillet på at opgive magten og genindsætte den tidligere regering.

Dermed stiger sandsynligheden for, at nabolandene i den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas vil gennemføre en militær intervention i Niger.

Landene har fastsat søndag som frist, og der er nu frygt for en krig i området.

Det skriver AFP.

Ecowas har ikke sagt, hvornår en intervention kan ventes.

- Vi vil ikke afsløre over for kupmagerne, hvornår, hvor og hvordan det vil ske. Den afgørelse vil blive taget af statslederne i landene, hed det i en udtalelse op til weekenden fra Fatau Musah, som er Ecowas ' kommissær for politiske sager, fred og sikkerhed.

I Niger, som har omkring to millioner indbyggere, strømmede tusindvis af mennesker søndag til et stadion i hovedstaden Niamey, for at vise deres støtte til de nye magthavere.

Truslen om en militær intervention fra Ecowas havde øjensynligt ikke gjort indtryk på dem.

Også i gaderne i Niamey var der spredte tilkendegivelser af støtte til juntaen.

Kuppet er det syvende i det vestlige og nordlige Afrika på tre år. Det har rokket Sahel-regionen, som er en af de fattigste i verden.

Niger har både olie og uran, og landet har samtidig stor strategisk betydning. Niger har siden 2012 spillet en central rolle for vestlige landes bekæmpelse af jihadister i Sahel-regionen.

Sahel-regionen er et langt bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst.

Det ligger mellem Sahara i nord og savanneområder og Sudan mod syd.

Frankrig har i weekenden gjort det klart, at det vil beholde omkring 1000 soldater i Niger på trods af kuppet.

Det franske udenrigsministerium har reageret ved at slå fast, at aftalen om dets militære tilstedeværelse blev indgået med Nigers legitime styre, som er den eneste myndighed, Frankrig anerkender.

Ecowas, som blev oprettet i 1975, omfatter 15 lande, som arbejder sammen for udvikling af økonomisk samarbejde.

