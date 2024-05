Nikki Haley kalder Biden en katastrofe og vil stemme på Trump

Amerikanske Nikki Haley, der i marts opgav selv at blive Republikanernes præsidentkandidat, siger onsdag, at hun vil stemme på Donald Trump, når der er valg i USA den 5. november.

Det siger hun onsdag til et arrangement hos tænketanken Hudson Institute i Washington D.C.

- Jeg prioriterer en præsident, der vil bakke vores allierede op og stille vores fjender til ansvar. Som vil holde vores grænse sikker - ikke flere undskyldninger. En præsident, der vil støtte kapitalisme og frihed, en præsident, der forstår, at vi har brug for mindre gæld, ikke mere gæld, lyder det fra Nikki Haley.

- Trump har ikke ageret perfekt inden for disse områder. Det har jeg gjort klart mange gange. Men Biden har været en katastrofe. Så jeg vil stemme på Trump, siger hun.

52-årige Haley droppede efter den såkaldte Super Tuesday i begyndelsen af marts at blive partiets kandidat og overlod dermed scenen til republikanske Trump.

Super Tuesday er den dag i den amerikanske præsidentvalgkamp, hvor der bliver afholdt primærvalg i flest delstater.

Her vandt Donald Trump i alle delstater undtagen én. Nikki Haley vandt i delstaten Vermont i det nordøstlige USA.

Onsdag opfordrede Haley Trump til at række ud til de grupper af personer, der dengang støttede hende.

- Det ville være smart af Trump at række ud til de millioner af mennesker, som stemte på mig, og som fortsatte med at støtte mig i stedet for at antage, at de er på hans side.

- Det vil jeg oprigtigt håbe, at han gør, siger hun.

Trumps konkurrent, den nuværende præsident Joe Biden, har allerede forsøgt at få fingrene i Haleys støtter.

I april lød det i en tv-reklame for Bidens valgkampagne, at "hvis du stemte på Nikki Haley, vil Donald Trump ikke have din stemme".

Haley er forhenværende guvernør i South Carolina og tidligere FN-ambassadør for USA.

