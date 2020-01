Nissan fordømmer tidligere chefs flugt fra Japan

Det er ekstremt beklageligt, at Ghosn er stukket af efter at være løsladt mod kaution, mener Nissan.

Den japanske bilfabrikant Nissan fordømmer, at den tidligere chef Carlos Ghosns er flygtet fra Japan til Libanon, og kalder flugten for "ekstrem beklagelig".

Det skriver Nissan i en pressemeddelelse natten til tirsdag dansk tid.

Nissan lover samtidig, at det vil holde Ghosn ansvarlig for "flere tilfælde af embedsmisbrug".

65-årige Ghosn er anklaget for skattesvindel i Japan, men er løsladt mod kaution og afventer sin retssag.

Betingelserne for kautionen lød dog, at han skulle forblive i sit hjem i Tokyo og ikke måtte forlade Japan.

Alligevel meddelte Ghosn den 31. december pludselig, at han var ankommet til Libanons hovedstad, Beirut.

I pressemeddelelsen skriver Nissan, at Ghosns flugt er "en overtrædelse af betingelserne for kautionen, hvilket strider imod Japans retssystem".

- Nissan finder det ekstremt beklageligt, skriver Nissan.

Den japanske virksomhed oplyser, at den har foretaget en "solid, grundig intern undersøgelse", som har vist "ubestridelige beviser på flere tilfælde af embedsmisbrug foretaget af Ghosn".

- Virksomheden vil fortsat tage de nødvendige juridiske skridt for at holde Ghosn ansvarlig for den skade, hans embedsmisbrug har påført Nissan, lyder det i videre meddelelsen.

Ghosn er brasilianskfødt franskmand med libanesiske aner. Han har statsborgerskab i Frankrig, Libanon og fødelandet Brasilien.

Den forestående retssag i Japan mod Ghosn skulle være en af de mest profilerede sager i landet om virksomhedssvindel.

Den har været en belastning for Nissan og den tætte franske samarbejdspartner Renault.

Ghosn blev anholdt i Japan i november 2018 og sigtet for at have forfalsket dokumenter og for at snyde med sine egne lønoplysninger.

Han flugt er fortsat omgærdet af mystik, og endnu har han ikke selv forklaret, hvordan han kom til Libanon.

