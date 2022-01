Nobelpris-modtager risikerer over 100 års fængsel

76-årige Aung San Suu Kyi blev mandag idømt fire års fængsel i Myanmar. Dommen over den tidligere modtager af Nobels Fredspris har udløst voldsomme reaktioner verden over. Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken kalder den for ”et yderligere angreb mod demokrati og retfærdighed” i Myanmar, mens FN’s menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, betegner retssagen som ”fup”. Den dømte havde ingen mulighed for at reagere på den hårde dom. Hverken hun eller hendes advokater må tale med pressen, og hele retssagen har været ført for lukkede døre i hovedstaden Naypyidaw.