Nobelprismodtager og bestsellerforfatter er død

Den israelsk-amerikanske nobelprismodtager og bestsellerforfatter Daniel Kahneman er onsdag død i en alder af 90 år.

Det oplyser Kahnemans steddatter til The Washington Post.

Steddatteren oplyser ikke, hvad årsagen er til hans død.

Kahneman var uddannet psykolog og økonom. Han var desuden professor emeritus ved Princeton University i USA.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2002 fik han tildelt nobelprisen i økonomi for sin forskning i adfærdsøkonomi.

Begrundelsen for tildelingen lød "at Kahneman have integreret indsigter fra psykologisk forskning i økonomisk videnskab, især vedrørende menneskelig dømmekraft og beslutningstagning under usikkerhed".

I 2011 udgav han bogen "At tænke - langsomt og hurtigt", der er solgt i over en million eksemplarer.

Bogen opsummerede en stor del af Kahnemans forskning og gjorde den kendt uden for akademiske kredse.

En anmelder fra The Washington Post skrev, da bogen udkom, at Kahneman i bogen demonstrerer, hvor let det er for mennesker at bevæge sig væk fra rationalitet, og hvordan indbyggede fordomme gang på gang får mennesket til at træffe irrationelle valg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB er bogen desuden blevet sammenlignet med Charles Darwins bog "Arternes oprindelse".

I 2013 modtog Daniel Kahneman den amerikanske frihedsmedalje for sine studier i, hvordan mennesket træffer beslutninger samt hans forskning i adfærdsøkonomi.

Medaljen blev uddelt af den daværende præsident Barack Obama.

Kahneman blev født i Tel Aviv i Israel i 1934.

/ritzau/