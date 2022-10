Nobels Fredspris sender klart signal: Ukraine-krigen er blevet en global værdikamp

Nobels Fredspris går til menneskerettighedsaktivister i Belarus, Ukraine og Rusland. Prisen er et signal om, at Ukraine-krigen er global kamp om grundlæggende værdier

Verdens mest prestigefyldte fredspris går til civilsamfundene i tre europæiske lande, som på ingen måde er præget af fred.

Fredag meddelte komiteen for Nobels Fredspris, at prisen går til menneskerettighedsforkæmper Ales Bialiatski fra Belarus, den russiske menneskerettighedsorganisation Memorial (mindesmærke) samt den ukrainske menneskerettighedsorganisation Center for Civil Liberties (Center for civile rettigheder). Komiteen skriver i sin begrundelse, at vinderne repræsenterer civilsamfundet i deres hjemlande.