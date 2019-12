Nødhjælpsgruppe: Alt for mange børn dør stadig ved fødslen

Simple midler kunne redde mange nyfødte og små børns liv, siger nødhjælpsgruppen Læger Uden Grænser.

Selv om antallet af spædbørn, der dør efter fødslen er blevet reduceret siden 1990, rapporterer flere udsendte læger i verdens brændpunkter fra Læger uden Grænser, at alt for mange spædbørn stadig dør efter fødslen.

- Helt konkret dør en baby hvert 30. sekund på grund af manglende professionel lægehjælp, kuvøser, varmelamper, sterile operationsinstrumenter og bedøvelse på verdens fødestuer. Med andre ord simple midler, som kan redde mange liv, oplyser nødhjælpsgruppen.

I lande som Syrien, Libanon, Irak, Sydsudan og Afghanistan, hvor årelange krige og kampe har bragt sundhedssystemet i knæ, må kvinder gå eller køre i flere timer for at finde et fungerende hospital for at få hjælp.

Anæstesilæge Morten Steensen fra Læger uden Grænser, som lige nu arbejder på en fødestue i Bangui i Den Centralafrikanske Republik, siger, at dødfødsler er en almindelig del af hverdagen.

Han siger, at mange kvinder med komplikationer ikke bliver undersøgt. Det betyder, at faresignalerne ikke bliver opdaget tidligt, hvilket har fatale konsekvenser.

- Mange lokale klinikker i Bangui mangler bedøvelse, de rette instrumenter eller læger, som kan varetage bedøvelse og udføre kejsersnit på gravide. Når der skal handles hurtigt, spiller det en stor rolle, at den professionelle hjælp er til stede, siger Morten Steensen.

En undersøgelse fra FN, som opgør spædbarnsdødelighed, viser, at op imod fire procent af alle spædbørn Den Centralafrikanske Republik dør, inden de er fyldt en måned.

Amanda Godballe, jordemoder og tidligere udsendt til blandt andet Syrien, Pakistan og Afghanistan siger, at det er hårdt at opleve, hvor lidt der skal til for at redde et sundt spædbarn.

- Sunde børn mister livet, fordi der ikke findes den rette specialpleje, eller det ikke kan komme i kuvøse ved en tidlig fødsel. Det er et knusende tab for en mor, uanset hvor i verden hun er, siger hun.

/ritzau/