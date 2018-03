Nødarbejdere finder 2400 døde dyr i Colombia efter oliespild

Cirka 70 familier, der bor i det berørte område, har modtaget lægehjælp for opkast, hovedpine og svimmelhed.

Et olieudslip i det nordlige Colombia kan have dræbt flere tusinde dyr og gjort adskillige familier syge.

Det oplyser landets miljøministerium, der har iværksat en efterforskning af sagen.

Hvis det viser sig, at det colombianske olieselskab Ecopetrol "har skjult oplysninger, der kunne have hjulpet til at forhindre denne hændelse, står selskabet over for drastiske sanktioner".

Det oplyser miljøminister Luis Gilberto Murillo på regeringens hjemmeside.

Spildet, der består af 600 tønder olie, begyndte ved byen Barrancabermeja tidligere på måneden. Det rapporterer lokale medier.

Udslippet strækker sig over 24 kilometer i floden Lizama og 20 kilometer i Sogamoso-floden.

Nødarbejdere har fundet 2400 døde dyr og reddet 1300 andre, der stadig var i live. Dyrene omfatter blandt andet fisk, fugle og krybdyr. Det oplyser Claudia Gonzalez, der er direktør for miljømyndigheden Anla, ifølge RCN Radio.

Imens har cirka 70 familier, der bor i området, modtaget lægehjælp for flere symptomer, herunder opkast, hovedpine og svimmelhed.

Oliespildet har desuden berørt flere end 1100 træer.

/ritzau/dpa