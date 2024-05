Nødhjælp sendes nu til Gaza via flydende anløbsbro

USA's militær oplyser, at en midlertidig flydende anløbsbro, som det amerikanske militær har bygget for at kunne få nødhjælp bragt ind i Gazastriben, er blevet taget i brug tidligt fredag.

Lastbiler med nødhjælp kørte tidligt fredag over den flydende anløbsbro og bragte nødhjælp ind til Gazas indbyggere.

Hundredvis af ton nødhjælp er sendt til Cypern, hvor det læsses på handelsskibe, som transporterer det til en flydende platform, som ligger forankret flere kilometer fra Gazas kyst. Herfra bliver det sejlet ind til den flydende anløbsbro af mindre militære fartøjer, som kan transportere mellem fem og 15 lastvognslæs med nødhjælp.

Det er ifølge amerikanske oplysninger planen, at der dagligt skal ankomme 150 lastbiler til distributionscentrene i Gaza fra anløbsbroen.

Ingen amerikanske soldater kommer ind i Gazastriben, understreger USA's centrale kommando.

Amerikanske styrker fæstnede torsdag den flydende anløbsbro til en strand i Gaza. USA's centrale kommandoenhed, Centcom, oplyste, at havnekajen "med succes blev fastgjort til stranden".

Forventningen er, at omkring 500 ton nødhjælp i løbet af de næste dage vil blive fragtet ind til distributionscentre i de palæstinensiske områder, hed det.

- Det er en ret stor mængde (nødhjælp, red.), og det er lige nu spredt ud på forskellige skibe, siger den amerikanske viceadmiral i Centcom Brand Cooper.

Farhan Haq, som er vicetalsperson for FN's generalsekretær, António Guterres, siger, at der stadig er forhandlinger i gang vedrørende distributionen af nødhjælpen. Det gælder særligt medarbejdernes sikkerhed i den proces.

Det var USA, som i første omgang foreslog at etablere en midlertidig havn, hvor der kunne leveres nødhjælp til Gazastriben. Den melding kom i marts.

Ifølge FN spreder sult og hungersnød sig i Gaza, som er hjem for omkring to millioner mennesker.

Israel lukkede for adgangen til Gazastriben, efter et angreb på Israel fra Hamas-bevægelsen den 7. oktober sidste år.

/ritzau/AFP