To nødhjælpsarbejdere døde under angreb i Ukraine

To nødhjælpsarbejdere er døde under et angreb i byen Ivanivske uden for Bakhmut i Ukraine.

Det skriver det spanske medie El Mundo ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

En svensk nødhjælpsarbejder i Ukraine, Johan Thyr, blev alvorligt såret, da den konvoj, han rejste som en del af, blev angrebet.

To af hans kolleger blev dræbt, da bilen blev ramt.

Ifølge organisationen "Road to Relief" er en spansk og en canadisk kollega blevet dræbt i angrebet. Det skriver TT.

Johan Thyr siger til den svenske avis Expressen, at køretøjet blev ramt af en drone. Det skriver TT.

- Vi kørte mod en lille landsby, der hedder Ivanivske uden for Bakhmut. Vi var fire i bilen. Det ramte sandsynligvis i venstre side.

- Vi kørte galt, og det begyndte at brænde. Så blev vi hentet af soldater, der kørte os til hospitalet, siger han ifølge TT.

Også en anden kollega fra Tyskland blev såret. Hans tilstand er alvorlig, men stabil.

Spaniens udenrigsminister, José Manuel Albares, har bekræftet, at den kvindelige spanske nødhjælpsarbejder er omkommet.

Albares blev spurgt om det på G20-mødet i Indien.

- Et projektil landede på et køretøj, som denne spanske statsborger rejste i. Hun arbejdede for en frivillig organisation, der yder humanitær hjælp i Ukraine, og vi har modtaget mundtlig bekræftelse på hendes død, fortalte Albares til journalister ifølge nyhedsbureauet AFP. Det skriver TT.

/ritzau/