Af sikkerhedsgrunde har Røde Kors stoppet feltarbejdet i Ukraine for i dag, siger talsmand.

Nødhjælpsgrupper går i beskyttelsesrum under angreb i Ukraine

Hjælpeorganisationer i Ukraine måtte mandag stoppe arbejdet, da luftalarmerne lød over store dele af Ukraine.

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) indstillede operationerne i Ukraine på grund af sikkerhedssituationen. Det siger en talsmand for organisationen til Reuters.

Rusland sendte mandag en byge af langtrækkende missiler mod en række ukrainske byer.

- Af sikkerhedsgrunde har vores hold midlertidigt indstillet operationerne i dag, siger talsmanden i en mail til Reuters.

Han uddyber ikke, hvor længe det vil være gældende.

En anden talsmand for ICRC tilføjer, at selv om feltarbejdet er stoppet, kan de ansatte stadig arbejde videre ved skrivebordene.

- Så snart det er sikkert at bevæge sig ud, vil de gøre det, siger talsmanden.

Også chefen for den internationale operation i Dansk Røde Kors, Signe Yde-Andersen, understreger, at dele af arbejdet kun er indstillet "lige nu og her".

- ICRC indstiller ikke operationen i Ukraine. Men lige nu og her, hvor sirenerne lyder, går Røde Kors' medarbejdere i beskyttelsesrum, siger hun til Ritzau.

- Vi kan selvfølgelig ikke i dag køre de samme operationer, som vi kan, når der ikke er kamphandlinger.

Også Norsk Flyktninghjelp har indstillet sit arbejde i Ukraine, indtil det er sikkert at fortsætte, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

– Vi kan ikke hjælpe sårbare samfund, når vores ansatte må gemme sig i en bomberegn, siger den norske organisations leder, Jan Egeland, i en udtalelse.

I en kommentar til de russiske angreb mandag siger han:

- Endnu en gang er det civile, som betaler den højeste pris for denne krig.

Efter at luftsirener havde lydt over Kyiv i over fem timer mandag, blev alarmen afblæst igen ud på eftermiddagen, skriver dpa.

/ritzau/NTB