Nødretstilstand på Ny Kaledonien ventes ophævet mandag

Yderligere syv franske sikkerhedsstyrker ankommer snart til Ny Kaledonien. Det siger det franske præsidentskab natten til mandag dansk tid.

Tilmed indikerer præsidentskabet at nødretstilstanden på øen ophæves mandag aften klokken otte som planlagt.

Det franske oversøiske territorie har været præget af uro i to uger.

Under uroen på øen er syv blevet dræbt, hundredvis er anholdt og mange bygninger og biler er blevet ødelagt.

Uroen har rod i en fransk lovændring, som er blevet stemt igennem i Nationalforsamlingen i Frankrig.

Den vil give franske borgere, som har boet ti år i Ny Kaledonien, mulighed for at stemme ved lokalvalg.

Kritikere frygter, at det vil mindske den oprindelige befolknings indflydelse. Frankrig kalder lovændringen en nødvendighed for at gøre valgene demokratiske.

Politiet skød og dræbte fredag aften en mand under uroen. Det var kun en dag efter, at den franske præsident, Emmanuel Macron, besøgte øen for at forsøge at få styr på den omfattende uro.

De yderligere 480 gendarmer, som nu ankommer til øen, betyder, at det samlede antal af franske sikkerhedsstyrker på øen bliver omkring 3500.

Macrons beslutning om ikke at forny nødretstilstanden er et signal om, at Frankrig ønsker at påbegynde en deeskalering af uroen og genetablere forhold på øen, som gør en dialog mulig.

Det skriver præsidentskabet i en meddelelse.

Øens politiske parti FLNKS udsendte lørdag en erklæring, hvor det fremgår, at partiets prioritet er at lette spændingerne.

Ved at løfte nødretstilstanden får FLNKS mulighed for at mødes, fremgår det af den franske meddelelse fra præsidentskabet.

De lokale myndigheder i Ny Kaledonien har ikke oplyst om, hvorvidt det natlige udgangsforbud ophæves.

Noumeas lufthavn har sagt, at den forsat er lukket indtil 2. juni.

/ritzau/Reuters