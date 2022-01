Nødsignal opfanges fra Tonga midt i uvished om omkomne

FN er særligt bekymret for de to små lavtliggende øer Mango og Fonoi efter lørdagens vulkanudbrud i Tonga.

FN registrerede tirsdag et nødsignal fra ønationen Tonga, mens dødstallet efter et vulkanudbrud i weekenden forbliver uklart.

FN's kontor for koordinering af nødhjælp (Ocha) oplyser, at der ikke har været kontakt fra øgruppen Ha'apai efter lørdagens udbrud fra vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai.

Ifølge Ocha er man særligt bekymret for de to små lavtliggende øer Mango og Fonoi.

Tirsdagens nødsignal blev opfanget fra Mango.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge tal fra den tonganske regering bor der 36 mennesker på Mango og 69 på Fonoi, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Kommunikationen er fortsat det mest udfordrende problem, idet internet og internationale telefonlinjer stadig er ude af drift, oplyser Ocha ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge Ocha viser satellitbilleder omfattende skader på de vestlige strande på Tongatapu, der er hovedøen i Tonga. Her er mange resorts og huse ødelagt.

På Facebook oplyser ejeren af Ha'atafu Beach Resort, der ligger på Hihifo-halvøen, at resortet er "fuldstændig udslettet".

Ifølge Australiens minister for stillehavsområdet, Zed Seselja, planlægger tonganske myndigheder at evakuere folk fra de ydre øer, "hvor mange huse er blevet ødelagt af tsunamien".

Et lag af vulkansk aske dækker fortsat store dele af østaten i den sydlige del af Stillehavet, og lufthavnen ventes ikke at åbne før onsdag.

Tongas missionschef i Australien, Curtis Tu'ihalangingie, siger, at Tonga er bekymret for, at leverancer af nødhjælp kan medbringe covid-19 til den coronafri nation.

Vulkanudbruddet, der fandt sted under havets overflade, udløste atmosfæriske chokbølger og en tsunami, der rejste så langt væk som Alaska, Japan og Sydamerika.

Myndighederne har endnu ikke overblik over følgerne af vulkanudbruddet i Tonga, som består af 36 beboede øer og omkring 140 ubeboede øer.

Hidtil er en britisk kvinde bekræftet omkommet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der tale om en 50-årig kvinde ved navn Angela Glover, som boede i Tonga med sin mand, James Glover.

/ritzau/