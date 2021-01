Nogle af Trumps udvalgte:

På listen over de 73 benådninger og 70 strafnedsættelser onsdag finder man blandt andet:

* Steve Bannon, tidligere kampagnerådgiver og rådgiver i Det Hvide Hus for Donald Trump. Anklaget for svindel.

* Elliott Broidy, tidligere fundraiser for Republikanerne. Anklaget for hemmeligt at arbejde for udenlandske interesser.

* Kwame Kilpatrick, tidligere demokratisk borgmester i Detroit. Dømt for at modtage bestikkelse.

* Anthony Levandowski, tidligere chef for selvkørende biler hos Uber. Dømt for at stjæle informationer fra sin tidligere arbejdsgiver, Google.

* Rick Renzi, tidligere medlem af Repræsentanternes Hus for Republikanerne. Dømt for afpresning, bestikkelse, hvidvask og andet.

Kilder: Det Hvide Hus, Reuters.

/ritzau/