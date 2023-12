Nogle stemmesteder åbnede slet ikke på kaotisk valgdag i DR Congo

Kaotiske tilstande har præget en række stemmesteder i DR Congo onsdag.

Valgmyndigheder har derfor forlænget valghandlingen med en dag i de områder, hvor vælgere ikke har haft mulighed for at stemme.

Den siddende præsident, Felix Tshisekedi, søger genvalg. Han udfordres af oppositionsleder Martin Fayulu og nobelprisvinder Denis Mukwege.

Men ikke kun præsidentposten er på spil.

Både på regionalt og nationalt niveau skal der findes parlamentsmedlemmer. Samtidig er der lokalvalg.

Netop de fire sideløbende valg skabte på forhånd frygt for, at der ville opstå logistiske udfordringer.

En frygt, der onsdag blev til virkelighed.

Flere timer efter at folk skulle være begyndt at stemme, var valgtilforordnede stadig i færd med at bringe de nødvendige materialer til visse stemmesteder. Nogle af stemmestederne forblev lukkede hele dagen.

- De kontorer, som slet ikke åbnede, vil blive åbnet torsdag, siger valgkommissionens formand, Denis Kadima, på stats-tv onsdag aften.

Han siger ikke, hvor mange stemmesteder der er ramt af forsinkelser.

Journalister fra nyhedsbureauet AFP så en lang række situationer udspille sig på stemmestederne onsdag.

I den østligt beliggende by Goma var et stemmested lukket. I Lubumbashi sydøstpå blev stemmer talt op i lysskæret fra mobiltelefoner.

Og i byerne Bukavu og Tshikapa var folk stadig i færd med at stemme efter mørkets frembrud.

I hovedstaden Kinshasa var nogle vælgere klar til at give op.

- Jeg kan ikke mere, sagde Mama Maguy klokken 19 lokal tid, mens hun sad på gulvet i et stemmested.

- Jeg har ikke styrken til at blive hundset rundt med i køen.

Valget er blevet indledt til trods for væbnede konflikter i dele af det store land, som strækker sig over to tidszoner. En våbenhvile blev indført under valgkampen og skal ifølge planen vare frem til 28. december.

Både oppositionsleder Martin Fayulu og nobelprisvinder Denis Mukwege har kritiseret den kaotiske afvikling af valget.

Under præsident Tshisekedi har landet haft økonomisk vækst, men i mindre grad jobskabelse. Samtidig er inflationen høj.

/ritzau/AFP