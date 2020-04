Nøgledatoer i sagen om Hagen-familien

* 31. oktober 2018: Tom Hagen kommer hjem klokken 13.30 og bemærker, at hans kone, Anne-Elisabeth, er forsvundet. Klokken 14 ringer han til politiet.

* 9. januar 2019: Politiet bekræfter, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra hjemmet i Lørenskog ved Oslo. Indtil videre har de holdt det hemmeligt, fordi familien havde modtaget trusler på hendes liv og et krav om en løsesum på knap 67 millioner kroner.

* 26. juni 2019: Politiet ændrer hypotese. De har nu opgivet formodningen om, at Anne-Elisabeth skulle være blevet bortført og går nu ud fra, at hun er blevet slået ihjel.

* 6. august 2019: Familiens advokat, Svein Holden, har angiveligt været i kontakt med bortførerne. Selvom Anne-Elisabeth ikke kan bekræftes at være i live, fortæller Svein Holden, at det udtrykkes klart i kommunikationen.

* 13. september 2019: Tekniske spor leder politiet til at tro, at Anne-Elisabeth Hagen blev slået ihjel i hjemmet i Lørenskog, og at hendes lig derefter blev fjernet fra boligen.

* 28. april 2020: Tom Hagen bliver anholdt og sigtes for drabet eller medvirken til drabet på sin hustru.

