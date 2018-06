Nord- og Sydkorea planlægger at etablere togforbindelse

Jernbanestrækning mellem Nord- og Sydkorea har været ude af brug siden krigen mellem de to lande.

Repræsentanter fra Nord- og Sydkorea har tirsdag på et møde i grænsebyen Panmunjom diskuteret muligheden for at etablere en togforbindelse igennem begge lande.

Det er første gang i ti år, at emnet er blevet diskuteret.

Der findes allerede togskinner på strækningen fra Seoul i Sydkorea til Pyongyang i Nordkorea. Jernbanestrækningen slutter i Sinuiju i Kina.

Skinnerne blev lagt i starten af det 20. århundrede, før krigen i Korea brød ud.

Ved at genoptage den oprindelige togforbindelse og samtidig etablere en ny vil det sydkoreanske handelsmarked få bedre adgang til Kina, Rusland og Europa.

