Nye babyskridt mod fred i Korea - og måske et fælles OL

Den Koreanske Halvø skal forvandles til et "fredens område uden atomvåben", lyder det efter topmøde.

Nord- og Sydkorea bekræfter på ny på et topmøde, at de vil arbejde frem mod en atomvåbenfri koreansk halvø. Som noget nyt lover Nordkorea at nedlægge en base, der har været brugt til raketforsøg.

Det fortæller Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, på et pressemøde i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang.

Det er tredje gang i år, at de mødes. Allerede under deres første møde sagde Kim, at målet er et atomvåbenfrit Korea.

Kim lovede den gang, at Nordkorea vil være villig til "permanent" at nedlægge raketbasen Tongchang-ris. Herfra er der blevet foretaget adskillige prøveaffyringer af langtrækkende raketter.

De to ledere har under deres tre møder været storsmilende, og det gode humør udmøntede sig onsdag i, at de to lande vil søge at gå sammen om at afvikle de olympiske lege i 2032.

Moon fortalte, at Nordkorea kan være parat til at lukke sit store atomanlæg i Yongbyon. Men med det forbehold at den amerikanske regering tager "tilsvarende" skridt.

I Washington var det en tilfreds amerikansk præsident, som fulgte mødet mellem de to koreanske ledere.

- Det er meget spændende, skrev Donald Trump.

I juni blev Trump og Kim på et historisk møde i Singapore enige om at tilstræbe en atomafrustning på Den Koreanske Halvø.

Og siden er der ikke sket meget.

- Vi har ikke en tidsplan, og vi har ingen garantier vedrørende omfanget af atom- og raketprogrammet, siger Melissa Hanham fra James Martin Centre for Nonproliferation Centre.

Alligevel ser hun positivt på onsdagens løfte fra Nordkorea.

- Men husk, at Nordkorea kun tager babyskridt, siger hun.

Kim sagde på pressemødet, at han "inden for den nærmeste fremtid" vil rejse til Sydkoreas hovedstad, Seoul. Han vil i så fald blive den første leder fra Nordkorea til at besøge Sydkoreas hovedstad, siden krigen mellem de to lande blev indstillet i 1953.

/ritzau/Reuters