Nord Stream-sabotage flytter Ukrainekrigens front til Østersøen

Der vandrer en anekdote i diplomatkredse, der sagtens kan være sand, om de internationale miljøvurderinger forud for etableringen af Nord Stream 1 gasledningen. Svenskerne udtrykte på et møde med Ruslands præsident Vladimir Putin ønske om yderligere miljøvurderinger i den svenske skærgård. Putin skulle have repliceret: ”Fortæl os, hvad I vil vide om havbunden i den svenske skærgård, for er der nogen, der kender den, så er det os.”

Rusland har ikke erkendt, at man stod bag de tre eksplosioner, der fik naturgassen under Østersøen til at fosse ud nær Bornholm, fra de russiske gasledninger. Og det gør Rusland sandsynligvis aldrig, men aktionen var med al sandsynlighed russisk.