Nordirland ophæver de resterende coronarestriktioner

Fra tirsdag bliver alle resterende covid-19-restriktioner i Nordirland ophævet og erstattet af vejledende råd.

Det har sundhedsminister Robin Swann tidligere meddelt.

Swann har dog opfordret offentligheden til ikke at tage glæderne på forskud og mindet om, at pandemien ikke er ovre endnu.

Ophævelsen af de sidste restriktioner sker efter råd fra chefen for sundhedsmyndighederne i Nordirland, Michael McBride.

Artiklen fortsætter under annoncen

Frem til nu har nordirere stadig skullet bære mundbind i det offentlige og fremvise coronapas for at komme ind på natklubber.

Tidligere har det nordirske parlament givet enstemmig støtte til sundhedsministeren i spørgsmålet om at ophæve de sidste restriktioner.

- Med den reducerede trussel fra omikronvarianten kan vi bevæge os væk fra en nødsituation og mod en ny tilgang, hvor det at træffe sikrere valg er indlejret i vores dagligdag, sagde sundhedsminister Robin Swann mandag.

- Det betyder, at vi alle sammen skal fortsætte med at gøre vores bedste for at reducere risikoen for smitte. Det betyder, at vi skal passe på hinanden ved at følge myndighedernes vejledning.

- Så lad være med at tage glæderne på forskud og opføre dig som om, at pandemien er forbi. Det er ikke tilfældet, tilføjede han.

Før beslutningen fra Swann blev annonceret, var det meningen, at de nuværende coronarestriktioner i Nordirland først skulle udløbe 24. marts.

Nordirland har ingen førsteminister for tiden, efter at Paul Givan trådte tilbage i begyndelsen af februar efter mindre end et år på posten.

Det skete i protest over handelsregler forårsaget af brexit.

Ifølge amerikanske Johns Hopkins University er der i Nordirland under coronapandemien registreret godt 590.000 smittetilfælde og 3156 coronarelaterede dødsfald.

Der bor knap to millioner mennesker i Nordirland.

/ritzau/dpa