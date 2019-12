Nordirland rykker tættere på Irland efter britisk valg

For første gang er nationalister i flertal i Nordirland. De konservatives tidligere støtter straffes.

Det britiske valg viser for første gang et flertal for Nordirlands nationalister. Vælgerne i den britiske provins har straffet det konservative parti DUP, som tidligere støttede den konservative regering i London.

Dermed vælger Nordirland sammen med Skotland en markant anden retning end det øvrige Storbritannien.

- Torsdagens valg er endt i et mareridtsscenarie for DUP, der mister parlamentsmedlemmer i North og South Belfast og ikke er i stand til at vinde North Down, skriver avisen Belfast Telegraph. Avisen henviser til områder, der historisk er steder, hvor DUP og unionisterne har stået stærkt.

DUP går tilbage fra 10 til 8 mandater, mens Sinn Fein går frem til 7 mandater fulgt af det socialdemokratiske SDLP med 2 pladser og Alliance Party med 1 mandat.

At være nationalist i Nordirland betyder som oftest at støtte en tættere forening med EU-landet Irland.

Sinn Fein, der er den tidligere politiske gren af undergrundshæren IRA, vælger traditionelt ikke at sende sine nyvalgte medlemmer af det britiske parlament til London for at indtage deres pladser.

/ritzau/