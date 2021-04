Nordirlands regeringsleder træder tilbage om to måneder

Arlene Foster kalder det "sit livs privilegie" at have tjent det nordirske folk. Onsdag har hun trukket sig.

Arlene Foster træder tilbage som Nordirlands førsteminister og leder af Democratic Unionist Party (DUP).

Det oplyser partiet i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Arlene Foster stopper som partileder 28. maj og fortsætter som førsteminister frem til slutningen af juni. Førsteministeren står i spidsen for den nordirske regering.

Ifølge Arlene Foster bliver hun som partileder den næste måned for at give plads til at forberede valget af en ny leder.

Hun kalder det "sit livs privilegie" at have tjent det nordiske folk.

Arne Foster blev som den første kvinde valgt til leder af DUP i december 2015.

/ritzau/