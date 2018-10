Nordirsk parti tror ikke på brexitaftale

DUP, der har afgørende mandater i Storbritannien, tror ikke på en aftale med EU om brexit, skriver Reuters.

Det nordirske parti DUP, der er støtteparti for Storbritanniens regering med Theresa May i spidsen, siger, at et "no-deal" udfald af Storbritanniens farvel til EU virker uundgåeligt.

Samtidig beskylder DUP Irland for at undergrave Storbritanniens forhandlinger med EU.

DUP, Democratic Unionist Party, støtter, at Nordirland fortsat er en del af Storbritannien og er et konservativt parti.

Et af de store problemer ved Storbritanniens udtræden af EU er, hvordan de åbne grænser mellem Irland og Nordirland skal fastholdes, hvis Storbritannien ikke ønsker at være del af EU's toldunion og indre marked.

Ifølge Reuters siger parlamentsmedlem Sammy Wilson fra DUP, at en "no-deal brexit nok er uundgåelig" og at det, som EU har tilbudt, er en langt værre aftale end slet ingen aftale.

- Givet den måde, som EU har opført sig på, og det hjørne, som de har presset Theresa May op i, er der ikke en aftale, som jeg for nuværende kan se, vil have et flertal i parlamentet.

- Så det er nok uundgåeligt, at vi ender med en "no-deal", skriver han til det lokale medie Belfast News.

EU har lagt op til, at Nordirland og Irland fortsat kan have åbne grænser, men at der i stedet skal deklareres told og kontrolleres i det irske hav mellem resten af Storbritannien og Nordirland.

Det bliver dog stærkt kritiseret internt, da den løsning vil lægge en barriere mellem Nordirland og resten af Storbritannien.

Til BBC's Radio Ulster siger Nigel Dodds, leder af DUP, at EU udviser "hybris" og "arrogance" ved at forkaste Storbritanniens regerings foreløbige forslag.

Det inkluderer fri handel med varer, men uden en lang række af de forpligtigelser, som EU-lande har, for at være del af det indre marked.

Nigel Dodds siger yderligere, at risikoen for en "no-deal" stiger, men at det ikke er noget, som DUP ønsker.

Et "no-deal"-resultat af forhandlingerne betyder, at EU og Storbritannien ikke når nogen form for aftale, inden Storbritannien forlader EU til marts.

Sker det, så vil Storbritannien skulle handle med resten af EU på nogle helt andre vilkår, end det kan i dag.

I den britiske stats egne papirer fremgår det, at man i et "no-deal"-udfald frygter for mangel på fødevarer og medicin samt potentielle voldelige optøjer.

Det forudser man, da de store mængder varer, der flyder til og fra Storbritannien, bliver bremset, når det skal kontrolleres og tolddeklareres.

