Nordirsk partileder træder tilbage efter sigtelse

Lederen for Unionistpartiet Democratic Unionist Party (DUP) i Nordirland, Jeffrey Donaldson, træder tilbage.

Det oplyser partiet i en udtalelse ifølge Sky News.

Her lyder det, at han er blevet sigtet for beskyldninger af "historisk karakter". Det fremgår ikke, hvad det præcis indebærer.

Tilbagetrædelsen gælder med øjeblikkelig virkning.

Derudover oplyses, at Donaldson er blevet suspenderet som partimedlem, mens man afventer resultatet fra den juridiske proces.

Jeffrey Donaldson har repræsenteret DUP i det britiske underhus i London, men er ikke en del af regeringen i Nordirland.

Gavin Robinson er af partiledelsen enstemmigt blevet udpeget til at være konstitueret leder for DUP.

Både BBC og Sky News kobler Jeffrey Donaldsons tilbagetræden til en skriftlig udtalelse, som det nordirske politi publicerede fredag morgen.

Her fremgår det, at det har arresteret og sigtet en 61-årige mand for "ikke nylige lovovertrædelser af seksuel karakter".

Derudover er en 57-årig kvinde blevet anholdt og sigtet for at have hjulpet og tilskyndet til yderligere lovovertrædelser.

Både den 61-årige mand og den 57-årige kvinde vil blive bragt for retten den 24. april.

Identiteten på de to anholdte og sigtede fremgår ikke af politiets udtalelse.

61-årige Jeffrey Donaldson blev første gang valgt til Underhuset i det britiske parlament i 1997. Han er det parlamentsmedlem i Nordirland, der har siddet i parlamentet længst.

I 2021 blev han valgt til leder af DUP.

Donaldson meldte i januar DUP klar til at genoptage den traditionelle magtdeling i Nordirland efter en aftale med den britiske regering om implementering af handelsreglerne efter brexit.

Nordirland havde indtil da været uden en egentlig regering i næsten to år, efter DUP afbrød samarbejdet i protest over reglerne for brexit.

Donaldson blev i 2016 slået til ridder for sin politiske indsats.

/ritzau/