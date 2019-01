Nordirsk politi advarer om mulig bilbombe i Londonderry

Nordirsk politi advarer om, at der muligvis er en bilbombe i byen Londonderry. Bliv væk, lyder det.

Politiet i Nordirland advarer om, at man har mistanke om en bilbombe i Londonderry lørdag aften.

Gaden Bishop Street er lukket, skriver byens politi på Twitter og advarer offentligheden og beder folk om at holde sig væk.

Der er angiveligt ingen, der er kommet til skade, fortæller en lokalpolitiker fra partiet Sinn Fein Elisha McCallion.

- Derry (byen, red.) er en by, der går fremad, og ingen vil have denne type af hændelser. Det er ikke repræsentativt for denne by, siger hun i en kommentar til Reuters.

På det sociale medie har politiet også offentliggjort et billede af en mørk gade, hvor der ses flammer i et afgrænset område. Det er muligvis et køretøj, der brænder.

Politiet er til stede i området i midten af byen, lyder det videre fra politiet, der anmoder om tålmodighed og forståelse fra borgere i nærheden.

/ritzau/