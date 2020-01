Nordirske rivaler genopliver regering med delt magt

En fredsaftale fra 1998, der endte tre årtiers uro, pålægger Nordirlands to største partier at dele magten.

Nordirlands to rivaliserende partier er fredag nået til enighed om at genoplive en selvstyreregering med delt magt.

Det oplyser Mary Lou McDonald, der står i spidsen for det ene af partierne, det nationalistiske Sinn Fein.

Beslutningen betyder, at Nordirland for første gang siden 2017 igen har en fungerende regering. Det skal hjælpe den britiske provins, der har en voldelig forhistorie, med at håndtere brexit, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sinn Fein, der ønsker at genforene Irland og Nordirland, er nået til enighed med rivalerne Democratic Unionist Party (DUP).

DUP er fortaler for en tæt tilknytning til resten af Storbritannien.

De to partier nåede til enighed fredag forud for en deadline mandag, der potentielt kunne føre til nyt regionalt valg.

Regeringen i Nordirland faldt sammen i januar 2017 på grund af en skandale om den høje pris på et tiltag for grøn energi.

Sinn Fein var dengang utilfreds med den daværende førsteminister og DUP-leder Arlene Fosters håndtering af tiltaget.

Men nu er partiet altså klar til at genoplive regeringen.

- Sinn Fein har taget en beslutning om igen at gå ind i den magtdelende institution og nominere ministre til regeringen, siger Sinn Fein-leder Mary Lou McDonald til journalister og tilføjer:

- Vi er klar til at komme i gang med dagsordenen.

En fredsaftale fra 1998, der endte tre årtiers voldelig uro i Nordirland, pålægger de to store nordirske partier at dele magten.

Også DUP-leder Arlene Foster er tilfreds med at være nået til enighed.

- Det her er en aftale, der anerkender, at vi lever i et delt samfund. Det er en aftale, der anerkender, at én identitet ikke skal stå over en anden, siger Arlene Foster til britiske BBC Radio.

- Vi er klar til at vende tilbage til den lovgivende forsamling.

Nordirland har spillet en særlig vigtig rolle under forhandlingerne om briternes forestående farvel til EU, brexit.

Årsagen er, at Nordirland efter brexit vil have den eneste britiske landgrænse til et EU-land, nemlig Irland. Der er bred enighed om, at der ikke må oprettes en fysisk grænse, da det potentielt kan genoplive tidligere uro i regionen.

Briterne står til at forlade unionen 31. januar.

/ritzau/AFP