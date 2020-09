Nordkorea advarer Sydkorea mod at krydse havgrænse i jagt på lig

Sydkorea skal stoppe med at trænge ind over grænsen i eftersøgningen efter en dræbt mand, advarer Nordkorea.

Nordkorea har søndag advaret Sydkorea mod at krænke landets vestlige havgrænse i eftersøgningen efter liget af en sydkoreaner, der blev dræbt af nordkoreanske soldater.

De sydkoreanske myndigheder har ledt efter liget af en 47-årig medarbejder fra Sydkoreas Hav- og Fiskeriministerium, efter at han forsvandt fra et inspektionsfartøj omkring ti kilometer syd for den nordkoreanske havgrænse.

Ifølge Sydkorea skød og dræbte nordkoreanske soldater manden i tirsdags, tilsyneladende fordi de mente, at han var en ubuden gæst.

De sydkoreanske myndigheder hævder, at de nordkoreanske soldater efterfølgende brændte liget. Nordkorea siger, at liget gik tabt i havet, efter at han blev skudt.

- Vi opfordrer sydsiden til straks at standse dens indtrængen ind over den militære afgrænsningslinje i det vestlige hav, hvilket kan føre til en optrapning af spændingerne, oplyser Nordkoreas statslige nyhedsbureau, KCNA, søndag i en advarsel til Sydkorea.

KCNA oplyser videre, at de nordkoreanske myndigheder efterforsker "den forfærdelige sag, der ikke burde være sket".

Det tilføjes, at Nordkorea "er ved at organisere en eftersøgning i de sydvestlige farvande og langs den vestlige kyst".

- Vi kan ikke ignorere en indtrængen i vores territoriale farvande, og vi advarer på det kraftigste sydsiden mod det, skriver KCNA.

Nordkorea beklagede fredag den savnede sydkoreaners død.

Det burde aldrig være sket, fortalte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i et brev til Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

Nordkorea afviser, at det var manden selv, der blev brændt. Der skulle i stedet være tale om den redningsvest, han havde brugt.

/ritzau/dpa