Nordkorea optrapper ordkrig med atomtrusler mod USA

Den nordkoreanske FN-viceambassadør er særdeles direkte i sine trusler mod USA i tale.

Nordkoreas FN-viceambassadør siger, at situationen på den koreanske halvø har "nået det maksimale spændingspunkt".

- En atomkrig kan bryde ud når som helst, siger Kim In-ryong.

Ordene faldt mandag i afvæbningsudvalget for FN's Generalforsamling.

Her sagde viceambassadøren også, at intet land i verden har været udsat for en "så ekstrem og direkte atomtrussel fra USA" som Nordkorea.

I sin tale siger Kim In-ryong, at hans land har ret til at forsvare sig selv mod USA.

Han peger på de storstilede militærøvelser, som USA har gennemført sammen med Sydkorea.

Kim In-ryong beskylder desuden USA for at "have en indledt en hemmelig mission for at fjerne vores suveræne overhoved".

Det sker med reference til landets leder, Kim Jong-un, som USA's præsident, Donald Trump, har truet flere gange i de seneste måneder.

Blandt andet sagde Trump i en tale i FN's Generalforsamling for nylig, at USA kan blive nødt til at "udslette" Nordkorea.

Kim In-ryong mener, at "Nordkorea er en flyvefærdig atommagt, der besidder en række forskellige bomber, herunder atombomben, brintbomben og interkontinentale ballistiske missiler."

Viceambassadøren kom også med en direkte trussel mod USA.

- Hele USA's fastland er inden for vores missilers rækkevidde. Hvis USA invaderer os, vil det ikke kunne undslippe vores hårde straf nogen steder på kloden, siger han.

De seneste måneder har det isolerede regime sendt flere missiler over Japan og gennemført atomtest.

Det har fået presset på Nordkorea til at stige. Blandt andet har FN indført nye sanktioner mod det pressede land.

/ritzau/AP