Sent tirsdag affyrede Nordkorea over 200 artillerigranater. Det skal ses som en advarsel til Sydkorea.

Nordkorea affyrer advarselsgranater under sydkoreansk øvelse

Nordkorea har sent tirsdag affyret artillerigranater fra dets vest- og østkyst. Det siger Sydkoreas militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Affyringen sker, efter at Sydkorea har igangsat en årlig forsvarsøvelse. Øvelserne skal styrke landets evne til at svare på nordkoreanske atom- og missiltrusler.

Nordkorea har sagt, at affyringerne blev gennemført som en "alvorlig advarsel" til Sydkorea.

Under militærøvelsen tirsdag affyrede Sydkorea dusinvis af artillerigranater tirsdag mellem klokken 9.55 og klokken 17.22.

- For at sende en alvorlig advarsel endnu en gang sikrede hæren sig, at enheder på øst- og vestfronterne gennemførte en truende advarselsaffyring mod havet i øst og vest om natten den 18. oktober som en kraftig militær modreaktion, lyder det i en udtalelse fra den nordkoreanske hær, som er blevet udgivet af det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

- Fjenderne bør øjeblikkeligt stoppe deres uforsvarlige og ansporende provokationer, der eskalerer spændinger ved forreste linje.

Der blev affyret omkring 100 granater fra Nordkoreas vestkyst omkring klokken 22.00 lokal tid og yderligere 150 fra østkysten, oplyser den sydkoreanske hærchef i en udtalelse onsdag.

Den sydkoreanske militærøvelse, der har navnet Hoguk, ventes at være helt afsluttet lørdag.

Øvelsen er den seneste i en række sydkoreanske militærøvelser de seneste uger. Blandt dem er fælles øvelser med Japan og USA.

- Vi henstiller på det kraftigste til, at Nordkorea omgående stopper dets handlinger, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP i en udtalelse fra den sydkoreanske hær.

- Nordkoreas fortsatte provokationer er handlinger, der underminerer fred og stabilitet på den koreanske halvø og det internationale samfund.

/ritzau/