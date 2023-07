Nordkorea affyrer ballistisk missil dage efter trusler mod USA

Natten til onsdag er der blevet sendt et ballistisk missil afsted fra Nordkorea, få dage efter at landet truede med at skyde amerikanske fly, som det mente, krænkede dets luftrum, ned.

Det oplyser den sydkoreanske forsvarskommando ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- Nordkorea har affyret et uidentificerbart ballistisk missil ud i Det Japanske Hav, skriver den sydkoreanske forsvarskommando i en officiel udtalelse.

Både Japans kystvagt og forsvarsministerium har ifølge nyhedsbureauet Reuters også berettet om affyringen, men omtaler projektilet som noget, "der kan være et ballistisk missil".

Den japanske kystvagt melder godt en halv time efter nyheden om opsendelsen, at missilet ser ud til at være styrtet ned i Det Japanske Hav uden for Japans eksklusive økonomiske zone (EEZ), omkring 550 kilometer øst for den koreanske halvø.

Der er ikke meldinger om, at nogen skulle være kommet til skade i forbindelse med affyringen.

En talsperson fra det nordkoreanske forsvarsministerium hævdede mandag via det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA, at USA havde sendt spionfly ind i nordkoreansk luftrum.

- Der er ingen garanti for, at en chokerende hændelse som for eksempel nedskydningen af et amerikansk rekognosceringsfly ikke vil finde sted i Det Japanske Hav, sagde den unavngivne talsmand til KCNA.

Spændingerne omkring den koreanske halvø er for alvor taget til over de seneste år.

Nordkorea er teknisk set stadig i krig med Sydkorea, fordi de to lande ikke fandt frem til en permanent fredsaftale, efter at de indgik våbenhvile i 1953.

Sydkorea er engageret medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato og har skruet op for samarbejdet med især USA i regionen i de seneste år. De to har gennemført adskillige større militærøvelser i regionen de seneste år.

Nordkorea - som har USA og Sydkorea som sine to største fjender - har svaret igen ved for alvor at rasle med atomsablen.

Landet hævder at have udbygget et større arsenal af atomvåben og satte sidste år personlig rekord for missilaffyringer for at fremvise dets evne til at bære atomsprænghoveder.

