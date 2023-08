Nordkorea affyrer ballistisk raket under øvelse ledet af USA

Nordkorea har affyret en ballistisk raket af ukendt type onsdag eftermiddag dansk tid.

Det bekræfter Japans forsvarsministerium og nyhedsbureauet Yonhap.

Det er sket kun få timer efter, at USA har indsat B-1B-bombefly i en militær flyøvelse, som det afholder sammen med Sydkorea og Japan. En øvelse, der er blevet mødt med vrede i Nordkorea.

Der er ikke umiddelbart yderligere oplysninger om den nordkoreanske raketaffyring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nordkoreas affyringer af ballistiske - langtrækkende - raketter er ifølge en resolution fra FN's Sikkerhedsråd forbudt.

USA og Sydkorea og Japan er ved afslutte deres 11 dage lange fælles øvelse i luften.

B-1B-bombeflyene har onsdag deltaget i en separat øvelse sammen med japanske og sydkoreanske kampfly.

USA udtrykker samtidig bekymring for, at et tættere militært samarbejde mellem Nordkorea og Rusland er undervejs.

Artiklen fortsætter under annoncen

John Kirby, talsmand for national sikkerhed i Det Hvide Hus, siger, at Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, for nylig var på besøg i Nordkorea for at formå landets stalinistiske ledelse til at sælge artilleriammunition til russerne.

Det skal bruges til krigen i Ukraine, siger han.

Kirby oplyser, at USA er opmærksom på rapporterne om en ny nordkoreansk raketaffyring onsdag.

/ritzau/Reuters