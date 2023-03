Nordkorea tester missiler i kølvandet på vestlig ubådsaftale

Det hidtil uset høje niveau af missilaffyringer, som Nordkorea noterede sig i 2022, ser umiddelbart ud til at fortsætte. Sent mandag aften dansk tid kan det sydkoreanske forsvar oplyse, at den nordlige nabo har affyret endnu to ballistiske missiler.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Ifølge nyhedsbureauet AFP beskrev det sydkoreanske forsvar det første af missilerne som et "uidentificeret" ballistisk missil. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at detaljer om, hvor langt missilet fløj, ikke er tilgængelige endnu.

Japans premierminister, Fumio Kishida, siger ifølge Reuters, at han er bekendt med affyringen.

Der pågår nu et arbejde med at indsamle informationer, siger han.

Affyringen kommer, bare to dage efter at Nordkorea søndag affyrede to strategiske krydsermissiler fra en ubåd. Det sker desuden på samme tid, som USA og Sydkorea afholder større fælles militærøvelser for at ruste sig mod truslen fra Nordkorea.

Der kom desuden en ny aftale om vestlig oprustning i området på plads mandag.

Her blev USA, Storbritannien og Australien enige om at udvikle en ny type atomubåd for at styrke Vestens position i Asien og Stillehavsområdet.

Nordkoreas statsejede nyhedsbureau, KCNA, skrev søndag, at landet har besluttet sig for at iværksætte "vigtige praktiske" krigsforebyggende tiltag.

KCNA skrev, at "USA's og Sydkoreas krigsprovokationer er ved at nå den røde linje".

Nordkorea havde sidste år et rekordhøjt antal prøveaffyringer med missiler. Ifølge landet selv skete det for at sikre, at landets arsenal af atomvåben var på et niveau og af en kvalitet, som skal sikre, at andre lande ikke angriber det.

