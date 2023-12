Nordkorea affyrer missil ud fra landets østkyst

Nordkorea har affyret et ballistisk missil af ukendt type ud fra landets østkyst søndag.

Det oplyser det sydkoreanske militær og den japanske kystvagt ifølge Reuters.

Cirka 20 minutter efter at have meddelt affyringen af missilet oplyste Japans kystvagt, at det var faldet ned.

Ifølge mediet NTV så det ud til, at missilet faldet ned uden for Japans eksklusive økonomiske zone (EEZ).

Sydkoreas militære overkommando oplyser, at missilet nåede at flyve 570 kilometer, før det endte i havet.

Forud for affyringen havde både Sydkorea og Japan advaret om, at Nordkorea forberedte en testaffyring af et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

ICBM er et langtrækkende jord til jord-missil, som kan afsendes fra et kontinent og ramme et mål på et andet kontinent. Det kan medbringe flere atomsprænghoveder.

Mindre end en halv time efter at missilet blev affyret, bragte nordkoreanske statsmedier en erklæring fra landets forsvarsministerium.

Det kritiserede "militære gangstere" i USA og Sydkorea for at øge spændingerne med militære øvelser, magtanvisninger og planlægning af atomkrig.

I erklæringen nævnes også den amerikanske atomdrevne ubåd USS Missouri, som ankom til den sydkoreanske havneby Busan søndag.

/ritzau/