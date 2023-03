Nordkorea affyrer to missiler fra ubåd

Nordkorea affyrede søndag to missiler fra en ubåd.

Det rapporterer det statslige, nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Ifølge KCNA bevægede de to missiler sig 1500 kilometer gennem vandet, før de ramte et mål under vandoverfladen.

Affyringen skete ifølge statsmediet for at teste Nordkoreas angrebsevne under vandet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sydkoreas militære ledelse meddeler, at landets hær er i højeste beredskab, og at landets efterretningstjeneste sammen med de amerikanske efterretningstjenester analyserer detaljerne i forbindelse med affyringerne.

Efter planen skulle en 11 dage lang militærøvelse mellem USA og Sydkorea begynde mandag. Øvelsen er i en skala, der ikke er set siden 2017.

Øvelsen vil styrke de to landets militære samarbejde, lyder det fra både det amerikanske og sydkoreanske militær.

Nordkorea har længe været imod de fælles sydkoreanske og amerikanske militærøvelser, som de betragter som øvelser på en invasion.

Landet har gennem de seneste år gennemført et rekordmange missiltests og øvelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge KCNA har søndagens affyringer til formål at vise Nordkoreas beslutsomhed, "når imperialister fra USA og deres marionetter fra Sydkorea viser militære manøvrer mod Den Demokratiske Folkerepublik Korea".

Nordkoreas flåde rummer flere ubåde. Analytikere peger på, at netop ubåden 8.24 Youngung, som de to missiler søndag blev affyret fra, spiller en afgørende rolle for landets udvikling af missiler og i den praktiske træning af landets marinesoldater.

Søndag rapporterede nordkoreanske statsmedier, at Kim Jong-un ved et partimøde diskuterede og besluttede "vigtige og praktiske foranstaltninger", der skal virke krigsafskrækkende.

Årsagen er, at han anser de militære øvelser fra USA og Sydkorea som optrappende.

ritzau/Reuters