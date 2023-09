Nordkorea affyrer missiler over Det Gule Hav

Nordkorea har natten til lørdag affyret flere krydsermissiler over Det Gule Hav fra landets vestkyst.

Det oplyser militæret i nabolandet Sydkorea, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det Gule Hav adskiller den koreanske halvø og det kinesiske fastland.

Et ukendt antal missiler blev affyret omkring klokken 04.00.

- Vi har øget vores bevogtning og overvågning og opretholder det højeste beredskab i tæt koordination med USA, lyder det fra Sydkoreas militær.

Meldingen om den nordkoreanske missilaffyring kommer, tre dage efter at landet affyrede to ballistiske missiler.

Ifølge styret i Nordkorea blev de ballistiske missiler affyret som led i en "taktisk atomangrebsøvelse" og som et modsvar til en militærøvelse, som blev afholdt med soldater fra Sydkorea og USA.

Militærøvelsen strakte sig over 11 dage og sluttede torsdag.

Generelt har Nordkorea siden nytår haft usædvanligt travlt med det, landet som regel beskriver som "testaffyringer". Nordkorea fastholder dog, at landet med testaffyringerne forebereder sig på at føre krig.

Som modsvar har Sydkorea og USA styrket deres militære samarbejde, hvilket blandt andet er kommet til udtryk ved fælles militærøvelser.

Forholdet mellem Nord- og Sydkorea er dårligere end det har været i mange år. Forsøg på diplomatiske tilnærmelser fra Sydkoreas side er sat på pause, efter flere mislykkede forsøg på at drøfte en afvikling af Nordkoreas atomprogram.

Kim Jong-un, der står i spidsen for Nordkorea, har erklæret, at hans land er en uomstødelig atommagt. Han har samtidig bekendtgjort, at Nordkorea vil skrue op for våbenproduktionen.

Og det gælder også produktionen af atomvåben.

Nordkorea har foreløbig ikke bekræftet, at landet har affyret missiler natten til lørdag.

