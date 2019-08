Nordkorea afviser nogensinde at forhandle med Sydkorea igen

Sydkoreas præsident forsøgte torsdag at opfordre Nordkorea til at indgå i dialog. Nordkorea afviser blankt.

Nordkorea afviser en appel om dialog fra Sydkorea og nægter nogensinde at genoptage samtalerne.

Det siger talsmanden for Nordkoreas statsstyrede Komité for Fredelig Genforening natten til fredag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det står klart, at vi ikke har mere at tale med de sydkoreanske myndigheder om, og vi har intet ønske om at holde samtaler med dem nogensinde igen, siger han.

Den hårde afvisning kommer, en dag efter at Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, udtrykte et ønske om at indgå i dialog med Nordkorea.

Samtidig sagde Moon Jae-in, at han vil gå efter at få Syd- og Nordkorea genforenet inden 2045.

Det er ikke første gang, at Nordkorea afviser Sydkoreas ønsker om at genoptage dialogen mellem de to lande.

Så længe Sydkorea fortsætter med at holde fælles militærøvelser med USA, hvor Nordkorea anses som "fjenden", vil det ikke ske, lød det det i weekenden fra Nordkorea.

/ritzau/