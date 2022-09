Nordkorea afviser USA's anklager om våbensalg til Rusland

Nordkorea afviser pure USA's anklager om, at det står midt i et salg af våben og ammunition til Rusland.

Nordkorea har aldrig forsynet Rusland med våben og ammunition, og landet planlægger i øvrigt heller ikke at gøre det.

Det er beskeden fra landets regering via det statslige nyhedsbureau KCNA.

Udmeldingen kommer, efter at en talsperson for det amerikanske udenrigsministerium tidligere på måneden hævdede, at Rusland var i færd med at købe millioner af missiler og andre våben fra Nordkorea.

Ifølge talspersonen, Vedant Patel, skulle det bruges i krigen i Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

John Kirby, som er sikkerhedsrådgiver og talsperson for selveste præsident Joe Biden, måtte dog kort efter ud og korrigere udtalelsen. Han understregede, at der var tale om et "potentielt køb", og at der ikke var set nogen tegn på, at våbnene skulle bruges i Ukraine.

Alligevel har Nordkorea følt behov for at klarlægge omstændighederne.

- For nylig har USA og andre fjendtlige kræfter omtalt et "brud på en resolution" fra FN's Sikkerhedsråd og spredt rygter om våbenhandler mellem Nordkorea og Rusland, siger en højtstående nordkoreansk embedsmand til KCNA.

- Vi har aldrig eksporteret våben eller ammunition til Rusland, og vi planlægger heller ikke at gøre det.

Nordkorea opfordrede desuden USA til at "holde mund" og stoppe med at sætte sådanne rygter i omløb. Ifølge Nordkorea tilsigter USA at "blække landets ry".

Det Hvide Hus har ifølge det franske nyhedsbureau AFP holdt tæt øje med, hvor Rusland får dets våben fra. Her har præsidentkontoret blandt andet nævnt Nordkorea, men også at Rusland skulle købe militære droner fra Iran.

/ritzau/Reuters