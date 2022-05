Nordkorea bekæmper coronaudbrud med te og saltvand

Nordkorea tyr til traditionel medicin og behandling i kampen mod et større udbrud af coronavirus i landet.

Det skriver de britiske medier The Guardian og BBC.

Traditionel medicin er "effektivt til at forebygge og helbrede den ondskabsfulde sygdom", rapporterer det statsstyrede nyhedsbureau KCNA. Der er dog ingen medicinske beviser for den påstand.

Det første coronatilfælde i landet blev registreret for godt en uge siden. Og nu spreder virusset sig hurtigt i det aflukkede land, hvor befolkningen ikke er vaccineret mod sygdommen.

Landets lederskab har hidtil afvist tilbud om hjælp udefra. Sidste år takkede Nordkorea for eksempel nej til tre millioner doser af en kinesisk produceret coronavaccine.

For de, der ikke er alvorligt syge af covid-19, anbefaler regeringspartiets avis Rodong Simnun ingefær- eller kaprifoliumte.

Varme drikke kan mindske nogle coronasymptomer såsom ondt i halsen eller hoste og hjælpe med at holde væskeniveauet i balance. Og ingefær kan hjælpe til at mindske inflammation og smerte.

Men det virker ikke som behandling mod selve virusset, skriver BBC.

Et statsmedie i Nordkorea har for nylig interviewet et par, som gurgler saltvand morgen og aften.

Nogle studier indikerer, at det kan hjælpe med at bekæmpe virusser, som forårsager normal forkølelse, hvis man gurgler saltvand og laver næseskyl med saltvand.

Men der er ikke meget bevis for, at det hjælper med at mindske spredningen af coronavirus, skriver BBC.

Alligevel er "tusinder af ton salt" er sendt til den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, for at lave et antiseptisk middel. Det rapporterer et nordkoreansk statsmedie.

Stats-tv anbefaler, at borgere bruger smertestillende såsom ibuprofen samt antibiotika.

Ibuprofen kan mindske feber og mildne symptomer som hovedpine. Men midlet fjerner ikke virusset, og det forhindrer heller ikke, at det udvikler sig.

Antibiotika, som skal bruges til bakterielle infektioner og ikke virusser, er ikke anbefalet mod coronavirus.

Nordkorea, som anslås at have cirka 26 millioner indbyggere, siger selv fredag, at man opnår "gode resultater" i kampen mod landets første coronaudbrud.

Fredag er antallet af personer med febersymptomer steget til over to millioner.

Nordkorea opgør tallene i febersymptomer og ikke coronatilfælde. Det fremgår derfor ikke, hvor mange med febersymptomer der er testet positive for coronavirus.

/ritzau/