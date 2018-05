Nordkorea beklager aflysning af topmøde og vil løse konflikt

Aflysning af topmøde mellem Donald Trump og Kim Jong-un er ikke i tråd med verdens ønsker, mener Nordkorea.

USA's beslutning om at aflyse et historisk topmøde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, bliver mødt med ærgrelse i Pyongyang.

- Den pludselige annoncering om aflysningen af mødet er uventet for os, og vi kan kun kalde det ekstremt ærgerligt, siger den nordkoreanske viceudenrigsminister, Kim Kye-gwan, ifølge statsmediet KCNA.

- Vi gentager over for USA, at vi er villige til at sidde ansigt til ansigt når som helst og bruge alle tænkelige måder på at løse problemet, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet AFP.

USA's præsident, Donald Trump, aflyste torsdag det planlagte topmøde, der skulle have fundet sted i Singapore 12 juni.

I et brev til den nordkoreanske leder skrev han, at Nordkoreas "fjendtlighed" var årsagen til aflysningen. Han beskyldte samtidig Nordkorea for "tåbelige og skødesløse handlinger".

I sin erklæring fredag siger den nordkoreanske viceudenrigsminister, at styret var nået langt i forberedelserne til det planlagte topmøde i Singapore.

- Vores formand (Kim Jong-un, red.) har sagt, at et møde med præsident Trump ville være en god begyndelse, og han var i gang med forberedelserne til det (mødet, red.), siger Kim Kye-gwan.

Kort før meldingen fra Washington, om at USA havde aflyst mødet med den nordkoreanske leder, bekræftede styret via KCNA, at et atomanlæg i Punggye-ri var blevet destrueret. Styret kaldte det et "skridt mod global atomafrustning".

Kim Jong-un havde annonceret, at styret ville tilintetgøre testanlægget som en gestus, før han skulle mødes med USA's præsident, Donald Trump, 12. juni.

Det diplomatiske tøbrud blev tilsyneladende ramt af et afgørende tilbageskridt torsdag, da Nordkorea kaldte udtalelser fra USA's vicepræsident, Mike Pence, "tåbelige".

Det var efter alt at dømme for meget for præsident Trump, der valgte at aflyse mødet med Kim Jong-un.

- Desværre føler jeg ikke, at det efter den utrolige vrede og åbne fjendtlighed i din nylige udtalelse vil være passende at gennemføre mødet, der har taget lang tid at planlægge, skrev Donald Trump i sit brev til lederen.

