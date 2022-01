Mens Kim Jong-un fredag var på besøg på våbenfabrik, gav statsligt medie oplysninger om to prøveaffyringer.

Nordkorea bekræfter flere test under Kims besøg på våbenfabrik

Nordkorea har i denne uge testet et langtrækkende krydsermissil og et kortrækkende ballistisk missil.

Det bekræfter det statslige medie KCNA fredag.

Meldingen kommer, samtidig med at landets leder, Kim Jong-un, har besøgt en ammunitionsfabrik.

Alene i år har Nordkorea gennemført seks våbentest, herunder test af hypersoniske missiler. Det er rekordmange på så kort tid.

Prøveaffyringerne har udløst international fordømmelse og nye sanktioner fra USA.

Tirsdag testede nordkoreanerne en opdatering af et langtrækkende krydsermissilsystem, mens et missil til et konventionelt sprænghoved blev testet torsdag, oplyser KCNA.

Kim Jong-un deltog ikke selv i testene, men under et besøg på en ammunitionsfabrik fredag roste han landets "enorme fremskridt med at producere store våben".

- Fabrikken indtager en meget vigtig rolle og pligt til at modernisere landets væbnede styrker og realisere den nationale strategi for forsvarsudvikling, sagde han.

KCNA giver ingen oplysninger om hverken de omtalte våben eller ammunitionsfabrikkens placering.

I sidste uge oplyste Nordkorea, at landet vil styrke sit forsvar mod USA og genoptage "alle midlertidigt suspenderede aktiviteter", herunder test af atombomber og interkontinentale ballistiske missiler.

På fabrikken fredag opfordrede Kim Jong-un til at producere "banebrydende og slagkraftige våben".

Han sagde samtidig, at de "amerikanske imperialister" forsøger at krænke nordkoreanernes ret til selvforsvar.

Nordkorea har gentagne gange forsvaret landets missilaffyringer med sin ret til selvforsvar og anklager USA og Sydkorea for dobbeltmoral i forhold til våbentest.

Der har ikke været testet interkontinentale ballistiske missiler eller atomvåben i Nordkorea siden 2017.

/ritzau/Reuters