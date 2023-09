Nordkorea bekræfter: Kim Jong-un er rejst til Rusland

Det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA bekræfter, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er rejst til Rusland. Her skal han mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det skriver Reuters.

Kim Jong-un rejste fra den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, søndag eftermiddag med et privat tog.

Rejsen blev mandag omtalt af den sydkoreanske tv-station YTN, som henviste til en unavngiven regeringskilde. Også det russiske nyhedsbureau Tass har skrevet, at Kim Jong-un var på vej til Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har dog ikke tidligere været bekræftet af Nordkorea selv.

Ifølge Reuters viser billeder fra Pyongyang, at Kim Jong-uns afrejse blev markeret af både militærfolk og civile nordkoreanere. De var mødt op på togstationen med blomster og flag.

Det statslige russiske nyhedsbureau Tass skriver, at Nordkoreas udenrigsminister, Choe Son-hui, og flere højtrangerende militærfolk er med på rejsen.

Talsmand for den russiske regering Dmitrij Peskov oplyser i en videooptagelse, at besøget skal styrke venskabet mellem Rusland og Nordkorea.

Den 4. september skrev avisen New York Times, at et møde mellem Kim og Putin var på vej, og at det formentlig vil handle om våben.

Artiklen fortsætter under annoncen

Avisens oplysninger kom fra unavngivne embedsmænd fra USA og nogle af dets allierede lande. Ifølge kilderne ventes de to ledere også at drøfte andre former for militært samarbejde.

Det er første gang i fire år, at styret i Nordkorea bekræfter, at Kim Jong-un er rejst til udlandet. Sidste gang var i slutningen af 2019.

Dengang besøgte han Putin i Vladivostok i det østlige Rusland i kølvandet på kollapsede forhandlinger med den daværende amerikanske præsident, Donald Trump. Det var Putins og Kim Jong-uns første møde.

I mellemtiden har Nordkorea haft russiske gæster. Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, aflagde således i juli et officielt besøg i Nordkorea.

/ritzau/Reuters