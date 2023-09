Nordkorea fejrer 75-års-fødselsdag med enormt militæroptog

Gaderne i det centrale Pyongyang var propfyldte, og Nordkoreas suveræne leder, Kim Jong-un, så med, da det østasiatiske lands forsvar gik optog for at fejre, at det er 75 år siden, at staten blev oprettet.

Det beretter Nordkoreas eget nyhedsbureau KCNA, der også har publiceret et væld af billeder fra optoget, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kim Jong-un lovede i en tale til det nordkoreanske folk, at han ville styrke forholdet med Kina og Rusland.

Begge landes præsidenter, Xi Jinping fra Kina og Vladimir Putin fra Rusland, havde forinden sendt breve til den nordkoreanske leder, hvor de understregede, at de vil øge det diplomatiske forbindelser.

Kim Jong-un forventes at rejse til Rusland senere på måneden for at mødes med præsident Putin. De to forventes at drøfte, om Nordkorea skal bidrage med våben til Ruslands krig i Ukraine.

Den koreanske halvø var en japansk koloni fra det tidlige 20. århundrede frem til slutningen på Anden Verdenskrig.

Sovjetunionen og USA, som hver især havde invaderet forskellige dele af halvøen under krigen, blev i 1945 enige om at dele landet ved den 38. breddegrad som en midlertidig løsning.

Som spændingerne øgedes i forholdet mellem Sovjetunionen og USA, blev løsningen mere og mere permanent.

I 1948 proklamerede Kim Il-sung Nordkorea for selvstændigt under navnet Den Demokratiske Folkerepublik Korea - bare godt tre uger efter at Sydkorea var blevet erklæret selvstændigt under navnet Republikken Korea.

Nordkorea var ideologisk set på bølgelængde med kommunisterne fra Sovjetunionen og Kina, mens Sydkorea var allieret med det liberale USA.

I 1950 fik spændingerne situationen på den koreanske halvø til at koge over, og Sydkorea og Nordkorea blev sendt ud i en blodig krig, der over tre år kostede mere end 2,5 millioner mennesker livet.

Kamphandlingerne blev sluttet med en våbenhvile 27. juli 1953, men en fredsaftale er aldrig blevet formaliseret, og de to lande er formelt set stadig i krig med hinanden.

Nordkorea ledes i dag af Kim Il-sungs barnebarn Kim Jong-un og er et af verdens mest lukkede lande. Borgere kan ikke komme på internettet, se vestligt fjernsyn eller læse bøger fra udenlandske udgivere.

Menneskerettighedsorganisationer har i årtier berettet om alvorlige menneskerettighedskrænkelser og hungersnød i landet - anklager, som styret i Nordkorea pure afviser.

Forholdet til Vesten er ligeledes værre end nogensinde.

Nordkorea beskylder USA og de allierede fra Sydkorea for at planlægge angreb mod landet. Kim Jong-un har i de seneste år skruet voldsomt op for prøveaffyringer med missiler, der siges at kunne bære nukleare sprænghoveder og ramme ethvert mål på USA's fastland.

/ritzau/