Koreas lande afslutter årtiers lydkrig og synkroniserer ure

Sydkoreas forsvarsministerium ser tegn på, at naboen mod nord er ved at afmontere højttalere med propaganda.

Nordkorea er tilsyneladende begyndt at afmontere højttalere langs grænsen mod syd.

Sydkoreas forsvarsministerium ser tegn på, at nabolandet er i gang med at fjerne propagandastøjsenderne, efter at de to landes ledere holdt et sjældent topmøde i sidste uge.

Sydkorea er også begyndt at fjerne store højttalertårne ved grænsen.

På mødet fredag lovede Nordkoreas leder, Kim Jong-un, at landet vil afmontere højttalerne.

Det er det første konkrete tegn på, at de to lande nærmer sig hinanden efter fredagens topmøde.

For at imødekomme Nordkorea havde Sydkorea slukket for landets propagandalyd inden mødet.

De sydkoreanske højttalerne sender normalt en blanding af nyheder, koreansk popmusik og kritik af det nordkoreanske styre.

De nordkoreanske lydtårne sender kritik af styret i syd og lovprisning af det stalinistiske styre i Pyongyang.

I årtier er propagandaen blevet blæst ud over de grønne bakker i grænselandet - med blot enkelte pauser.

Nordkorea har også som en symbolsk håndsrækning truffet beslutning om, at landets ure skal stilles en halv time frem, så de går i takt med urene i Sydkorea.

Grænselandet, hvor Kim Jong-un og Moon Jae-in mødtes fredag, skal muligvis lægge jord til endnu et topmøde i nær fremtid.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har foreslået, at det planlagte møde mellem ham og Kim Jong-un finder sted i Fredshuset på grænsen mellem Nord- og Sydkorea.

- Adskillige lande overvejes til mødet. Men ville Fredshuset/Frihedshuset på grænsen mellem Nord- og Sydkorea ikke være et mere repræsentativt, vigtigt og varigt sted end et tredjeland? Jeg spørger bare, skriver Trump på Twitter.

Udsigten til et topmøde mellem Nordkorea og USA er historisk. Invitationen fra Kim Jong-un kom nærmest ud af det blå efter år med en meget krigerisk retorik mellem de to lande.

/ritzau/Reuters