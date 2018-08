Nordkorea frigiver sydkoreansk grænseoverløber

Frigiven sydkoreaner er født i 1984. Han krydsede grænsen til Nordkorea for tre måneder siden.

Sydkorea oplyser, at Nordkorea har frigivet en sydkoreansk fange.

Der er tale om en sydkoreansk borger, som i sidste måned blev "anholdt for illegalt at trænge ind" i Nordkorea, fremgår det af Sydkoreas ministerium for genforening.

- Vores side tog imod en sydkoreansk borger med navnet Seo født i 1984 ved (grænseovergangen) Panmunjom tirsdag, lyder det fra ministeriet.

Løsladelsen skete, efter at Nordkorea mandag meddelte, at det havde anholdt den pågældende person.

Den hurtige løsning på situationen afspejler den velvilje, der er etableret mellem de to koreanske stater.

Det er kommet i stand efter et forsoningsmøde tidligere i år mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

Her lovede Kim, at deres fælles mål skal være en atomvåbenfri koreansk halvø.

Det møde banede vej for et møde i juni mellem Kim og USA's præsident, Donald Trump, i Singapore.

