Nordkorea giver lyd fra sig i sag om flygtet amerikansk soldat

Efter længere tids radiotavshed har Nordkorea sendt et meget kort svar på henvendelser om en amerikansk soldat, som flygtede ind i det lukkede land.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, tirsdag.

18. juli valgte den amerikanske soldat Travis King under en rundvisning ved den svært bevogtede grænse mellem Nord- og Sydkorea at flygte ind i Nordkorea.

Han blev med det samme tilbageholdt. Hans skæbne er uvis.

Nu har Nordkorea bekræftet modtagelsen af en henvendelse fra FN's enhedskommando, som er med til at opretholde en våbenhvile mellem Nord- og Sydkorea.

Nordkorea er ikke kommet med mere detaljeret information om, hvordan Travis King har det.

- Jeg kan bekræfte, at Nordkorea har besvaret FN's enhedskommando. Men jeg har ikke nogen substantielle fremskridt at meddele, siger Pentagon-talsmand Patrick Ryder.

Efter yderligere spørgsmål meddeler Ryder, at Nordkoreas besked til FN-kommandoen kun var "en anerkendelse" af henvendelsen.

Der er fortsat en del mystik om den amerikanske soldats pludselige afstikker til det lukkede land.

Han var udsendt til Sydkorea, men stod over for flere juridiske problemer, blandt andet beskyldninger om overfald. Under en civil rundtur flygtede han ind i Nordkorea. Amerikanske embedsmænd har udtrykt dyb bekymring for, hvordan han nu har det.

Det amerikanske udenrigsministerium forbyder amerikanere at rejse ind i Nordkorea.

Det skyldes "den fortsatte alvorlige risiko for anholdelser og langvarig tilbageholdelse af amerikanere".

Forbuddet blev indført, efter at den amerikanske studerende Otto Warmbier blev tilbageholdt under en rundrejse i landet i 2016.

Han døde i 2017, efter at han blev løsladt fra fængslet og kom tilbage til USA i koma.

Warmbier blev anholdt og fik en straf på 15 års fængsel og "hårdt arbejde" for at have forsøgt at stjæle en propagandaplakat fra det hotel, hvor han boede.

FN's enhedskommando, United Nations Command, blev oprettet i 1950 og er en multinational styrke under amerikansk ledelse, der støtter Sydkorea.

/ritzau/Reuters