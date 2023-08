Nordkorea gør klar til ny satellitopsendelse

Nordkorea signalerer tirsdag, at landet er ved at forberede sig på en kommende satellitopsendelse efter et mislykket forsøg i maj.

Det har det nordkoreanske styre oplyst til den japanske kystvagt ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo.

Den forrige opsendelse endte i fiasko, da raketten styrtede ned i Det Gule Hav, som adskiller den koreanske halvø og Kina, med satellitten om bord.

Opsendelsen blev i første omgang rapporteret som en mulig missilaffyring. Fra Japan lød det, at Nordkorea havde affyret, hvad der "kunne være et ballistisk missil".

Det fik umiddelbart Japan til at beordre borgere i den nordlige del af landet til beskyttelsesrum. Sydkoreas hovedstad, Seoul, satte luftalarmerne i gang.

Begge lande ophævede kort efter begge varsler, da Nordkorea afklarede, at der var tale om en løfteraket og en overvågningssatellit.

Det sydkoreanske militær fandt efterfølgende vragresterne af overvågningssatellitten og sagde, at den "ikke kan finde anvendelse til militære formål".

Nordkorea siger selv, at overvågningssatellitten er udviklet som modvægt til USA's militære tilstedeværelse i regionen.

KCNA, Nordkoreas statslige nyhedsbureau, fordømmer også tirsdag USA og Sydkoreas fælles militære øvelser, som begyndte mandag.

USA, Sydkorea og Japan fordømte Nordkoreas forrige forsøg på en satellitopsendelse og kaldte det et brud på FN's forbud mod, at atomarmerede lande må benytte sig af teknologi til ballistiske missiler.

Ifølge analytikere er der markante fælles træk mellem udviklingen af interkontinentale ballistiske missiler og rumopsendelser.

Ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap vil satellitopsendelsen finde sted inden 75-års-dagen for det nordkoreanske regimes stiftelse 9. september.

