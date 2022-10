Nordkorea hævder endnu engang at have testet missiler

Nordkorea hævder torsdag at have testet to langtrækkende krydsermissiler.

Det skriver landets statslige nyhedsbureau KCNA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den seneste tid har Nordkorea gennemført en lang række våbenafprøvninger, der har skabt spændinger på den koreanske halvø.

Samtidig har det højnet frygten for, at regeringen i Pyongyang kan finde på at foretage den første faktiske atomtest siden 2017.

Nordkorea kalder det selv en afprøvning for at sikre pålideligheden af våben, som er i stand til at bære atomsprænghoveder.

Testaffyringen blev foretaget onsdag. Der er ingen meldinger om, hvad målet for affyringerne var. Blot at missilerne ramte målet, lyder det fra KCNA ifølge AFP.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, lagde efterfølgende vægt på, at affyringen skal ses som endnu en klar advarsel til landets "fjender".

Ifølge ham var der "stor tilfredshed" med affyringerne, skriver AFP.

Det stod ikke umiddelbart klart, om afprøvningen blev opdaget af Sydkorea, Japan eller USA, der ofte monitorerer og offentliggør information om Nordkoreas militære aktivitet.

Onsdagens test bekræfter, at atomare sprænghoveder spiller en rolle. Det er dog stadigvæk uklart, om Nordkorea har mestret den teknologi, der skal til for at bygge sprænghovederne små nok til at blive båret af et krydsermissil.

Sidste år lød det fra Kim Jong-un, at det er en nordkoreansk topprioritet at udvikle mindre bomber.

Tidligere på måneden krydsede et nordkoreansk missil Japan. Den handling blev senere fordømt af FN-generalsekretær António Guterres.

